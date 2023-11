Täna tähistatakse kullerite päeva. Päevas sadade inimestega kohtuvate kulleritega juhtub nii mõndagi

DPD-s tähistatakse kullerite päeva novembrikuu kolmandal reedel, tänavu 17. novembril. Viimase kolme aasta jooksul on DPD pakivedu eraisikutele kasvanud 125 protsendi võrra. See tõestab, et pakikulleritest on e-kaubanduse mahtude kasvu tõttu saanud Eesti inimeste lahutamatud igapäevaelu kaaslased.