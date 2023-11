Riigikogu komisjon peab digieuro kasutuselevõttu vajalikuks

Euroopa Liit valmistab ette digieurot, mida saaks kasutada telefoni abil sularaha asemel. Digieuroga saab plaani järgi tulevikus maksta ka olukorras, kus kaardimaksed ei toimi. Samuti saab seda kasutada e-poodides erinevate erasektori pakutavate makselahenduste asemel.

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon arutas tänasel istungil Eesti seisukohti digieuro kasutuselevõtu ettepanekute kohta ja nõustus valitsusega, et enne digieuro kasutusele võtmist tuleb põhjalikult läbi analüüsida poliitilised ja õiguslikud riskid, samuti õiglane kulude jagamine.

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Liisa Pakosta sõnul on digieuro algatus vajalik ja vastab ka noorte ootustele kaasaegse maksevahendi järgi. Ta märkis, et digieuro kasutuselevõtt on raha ajaloos samasugune loomulik ja samas palju küsimusi tõstev muudatus, nagu oli omal ajal üleminek kuldmüntidelt metallmüntidele, mille väärtust tagati muul moel kui materjali väärtusega.

„Põhjalikum ettevalmistus on hädavajalik, aga andsime rahvusparlamendina mandaadi digieuro arendamisega edasi minna. Praeguses keerulises julgeolekuolukorras on Eesti inimeste jaoks digieuro tulek oluline kriisideks valmistumisel. Sularaha ei ole igas olukorras turvaline ja elektrikatkestuse ajal pangaautomaat ei tööta. Digieuro saab inimene kanda oma pangakontolt telefoni digieuro äppi – justkui varudes sularaha – ning seda saab kasutada ka võrguühenduseta ehk ka siis, kui internetti pole või kaardimaksed poes ei toimi,“ lausus esimees.

Pakosta rõhutas, et Eesti juhib seisukohtades tähelepanu muu hulgas sellele, et enne digieuro kasutusele võtmist on vaja selle mõju pankadele, finantsstabiilsusele ja tarbijate õigustele korralikult läbi analüüsida. „Sularaha kasutamise eest tarbija ei maksa praegu ja nii peab see jääma ka digitaalse sularaha ehk digieuroga. Loomulikult peab olema tagatud palju parem turvalisus, kui täna sularaha kasutamisel ongi,“ rõhutas ta.