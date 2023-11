Parim IT-partner on Trumpit Solutions: kiire, asjatundlik ja alati olemas!

Viisteist aastat tegutsenud Trumpit Solutions on iga ettevõtja unistuste IT-partner, kes hoolitseb terve seadmepargi eest. Trumpit pakub riist- ja tarkvaralisi terviklahendusi ning nende püsihooldust. Kliendid hindavad kõrgelt ettevõtte usaldusväärsust, asjatundlikkust ja kiiret tegutsemist. Aeg on ärikriitiline tegur ja püsiklientidele on antud lubadus vajadusel reageerida kahe töötunni jooksul, et arvutiga seotud probleem lahendada. Pikaajalised kliendid hindavad ja usaldavad ettevõtte head teenusekvaliteeti: Trumpit tunneb ettevõtjate vajadusi ja oskab pakkuda häid lahendusi.

„Aastate jooksul oleme paljudele klientidele pakkunud kasulikke IT-lahendusi ja tehnilist tuge. Oleme korduvalt kogenud, et ükskõik, kust ja kuidas meie kontakt kliendiga algab, saame talle järjepidevalt oma teenuste ja toodetega väärtust pakkuda. Dialoog on hea koostöö ja mõistmise aluseks. Oskame arvutitest, programmidest, seadmetest ja muust rääkida nii, et ka tehnikakauge inimene saab aru. Oma tööd tehes ei kõrvalda me ainult kerkinud probleeme, vaid leiame tõrke algpõhjused ning anname nõuandeid, kuidas tulevikus sama probleemi vältida,“ selgitab ettevõtte asutaja ja juht Kenno Kink.

„Kaugtöö tegemine on uus normaalsus ja see peab olema inimese jaoks mugav, turvaline ja alati toimiv. Meie käest saab täislahenduse nii ärimajja kui ka kodukontorisse: seadmed, wifi võrgu ehituse, turvalise pilveteenuse, andmete varundamise ja regulaarse hoolduse kogu süsteemile, mis ennetab paljusid probleeme ja suurt ressursikulu tulevikus. Alustav ettevõtja saab meie käest hästi toimiva ja lihtsalt kasutatava veebilehe koos majutuse ja e-posti teenusega. Mõtleme kliendiga kaasa lähtuvalt tema ärivajadustest ja eesmärkidest ning teostame plaanid kvaliteetselt ja kokkulepitud tähtajaks,“ lubab Trumpiti juht.