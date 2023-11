„Tegemist on raskekujulise sõltuvusega.“ Levinud hobi turg on järjest kasvamas

Lauamängudisainer Meelis Looveeri sõnul on lauamängud Eestis muutunud palju populaarsemaks nagu ka mujal maailmas. Ka mängude kirjastamist on enam, mistõttu on turg Looveeri sõnul isegi veidi üleküllastunud ning mängude eluiga on muutunud lühemaks.

Suur valik on endaga kaasa toonud ka rohkem trende: palju on koostöö või isegi soolomänge, mida üksi mängida, näiteks põgenemistoa mängud. „Eestis on noorte hulgas populaarsed lihtsad seltskonna/peo-mängud, milles on pigem tegutsemist kui mõtlemist. Strateegiamängudes otsitakse uusi põnevaid, vähekasutatud teemasid,“ rääkis Looveer. „Viimastel aastatel on populaarsed loodusteemalised mängud: linnuvaatlemine, loomaaia juhtimine, looduskeskkonnad jne.“