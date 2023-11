Sangaste loss on taaskord enampakkumisel. Ekspert: hind on liiga kõrge

Laen kevadest saadik maksmata

VPT Varad OÜ esindaja Rait Tillmann sõnas sügisel Delfi Ärilehele, et tegemist on ligi kaks aastat tagasi antud laenuga, mille detaile ei saa ta lepingu konfidentsiaalsuse tõttu avaldada. Siiski oli ta valmis kommenteerima, et laenusaaja ei ole vaatamata tagasimakse tähtaja edasilükkamisele täitnud lepingust tulenevaid kohustusi. „Laen on olnud kevadest tagasi maksmata,“ ütles ta.