„Digitorni lahendusega tõime Eesti taaskord millegi innovaatilisega maailmakaardile. See on tunnustus nii Eesti lennundusele kui saavutus ka IT-valdkonnas – digitorn sai püsti meie oma jõududega siinsamas Eestis,“ ütles Lennuliiklusteeninduse AS-i juhatuse esimees Ivar Värk.

Tegu on uuendusliku, Eestis kohapeal loodud lahendusega. Eesti on Euroopa Liidu kolmas ja maailma kuues riik, kes on nii moodsa lennuliikluse korraldamise süsteemi kasutusele võtnud. Digitorn on lennujuhtimise või lennuinfo teenuse pakkumist distantsilt võimaldav süsteem, mille kaudu saab regionaalsete lennujaamade lennuliiklust korraldada Tallinnas asuvast digitorni keskusest.