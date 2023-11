Reedel ehmatas Silicon Valleyt uudis, et sule on saanud sappa OpenAI juht ja tehisaru n-ö nägu Sam Altman. See tõi endaga kaasa meeletu segaduse. Kas tippjuht ajas kõrvalt oma teist suurt äri? OpenAI on teatavasti ettevõte, mis on maailma hullutava ChatGPT taga.