Euroopa Keskpanga nõukogu liige: liigsed lootused intresside alandamiseks võivad hoopis õhutada tõstmist

„Kas see on probleem, kui kõik usuvad, et me hakkame intresse alandama?“ küsis ta. „Sel juhul on meil liiga vähe piirav rahapoliitika. Ja ma pole ka kindel, kas see on sel juhul piisav. Nii, et see asjaolu suurendab pigem riski, et peab intresse korrigeerima alandamise asemel hoopis teisele poole.“