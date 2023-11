Pank: kõrge euribor sunnib väikeettevõtjaid töövahendeid müüma

Finora panga krediidijuhi Anoly Gildeni sõnul on hiljuti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juhtidega läbiviidud vestlustest ning andmete analüüsist näha, et euribori tõusu mõju on ettevõtlusse selgelt kohale jõudnud.

„See väljendub otseselt näiteks liisingukulude kasvus, aga ka klientide ostujõu vähenemises ja üldises turu ebakindluses. Isegi uuteks projektideks rahastust kaasavate ettevõtete seas on käibenumbrid jäänud selgelt väiksemaks ning igal võimalikul viisil hoitakse kulusid kokku,“ tõi Gilden välja.

Võib tähendada ettevõtte lõppu

Uuringust selgus, et enim on euribori tõus ja muud ärikeskkonda halvendavad tegurid tabanud ehitus- ja transpordisektori ettevõtteid.

„Selgelt ohtlik trend on see, et mõningad ettevõtted pole enam suutelised rentima isegi oma põhilisi töövahendeid, sest rendileandjad kannavad euribori tihti lõpuks hinda üle. See tähendab mitmeski valdkonnas aga sisuliselt ettevõtte lõppu,“ nentis Gilden.

Analüüsi kohaselt on järsult kasvanud ettevõtete omavahelised võlgnevused, mille vastu otsivad ettevõtjad erinevaid kaitsemeetmeid.

„Kui väikese kliendi arve venimajäämise elab tüüpiline Eesti ettevõte üle, siis suure rahvusvahelise tellimuse tasu kaotamist mitte. Samas teavad väikeettevõtjad kogemusest, et just suurfirmad jäävad raskel ajal märksa tõenäolisemalt väiketarnijatele võlgu. Tihti maandavad Eesti ettevõtjad seda riski faktooringuga ehk annavad nõuded pangale üle, sest panga ees on maksedistsipliin parem,“ selgitas Gilden.

On ka positiivset

Uuringust joonistub välja ka positiivset. Kuna euribori tõus ja muud tegurid ei mõjuta kõiki sektoreid ühtemoodi, otsivad paljud väikeettevõtjad võimalusi lisada ettevõttele tegevusvaldkondi, et tulusid mitmekesistada ja riske hajutada.