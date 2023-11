IT-ettevõtja teab, kuidas ametnike palkade pealt raha kokku hoida

„Siiamaani töötas väga hästi lähenemine, et iga valdkond tegi oma teenuseid ise, aga nüüd paljud neist konkureerivad ning ei suudeta omavahel kokku leppida, kes on põhivedaja, sest igal valdkonnal on oma soov,“ ütles IT-ettevõtja, Net Groupi asutaja ja juht Priit Kongo .

Ta tõi näiteks eesti.ee postkastiteenuse, mille kõrval kasutavad teised riigiasutused omi kanaleid kodanikele teavituste saatmiseks. „Kogu aeg räägiti, et need teenused peavad omavahel koostööd tegema. Aga miks peab Eestis, mis on niigi väikese rahvaarvuga, olema mitu sarnast teenust? Sellist teavitusteenuste üleriigilist kontseptsiooni ka ei ole. Ühtpidi on see olnud hästi hajutatud, aga teistpidi hakkab see nüüd meile kätte maksma: ei saa häid, keskseid lahendusi, nagu Bürokratt on, käiku lasta, kui me ei otsusta riigis selle juhtimist tsentraalseks teha,“ nentis Kongo.