Õlletootja Carlsbergi Venemaa üksuse juhte süüdistatakse pettuses

Carlsberg lõpetas eelmisel kuul oma tegevuse Venemaal, kuna riik võttis juulis Baltika üle. Šerstennikovi ja Rogatševskit süüdistatakse pettuses, kuid mehed on oma süüd eitanud. „On kohutav, et Venemaa riigi püüded õigustada meie äri ebaseaduslikku ülevõtmist Venemaal on nüüdseks muutunud süütute töötajate vastu suunatud rünnakuks,“ ütles ettevõte oma avalduses.

Eelmisel kuul ütles Carlsbergi juht Jacob Aarup-Andersen, et Kreml on „varastanud meie äri Venemaal“. Aarup-Andersen oli müümas Baltika Breweriesi firmat, et täielikult lahkuda Venemaa turult, enne kui riigi valitsus haaras kontrolli ettevõtte üle.

Nende LinkedIni profiilide kohaselt on Šerstennikov Baltika Breweriesi tegevjuht ja töötas varem kaheksa aastat Carlsberg Groupis. Rogatševski profiilil on kirjas, et ta on ettevõtte juriidiline asepresident. Peterburi politseiuurijad väidavad, et õigused, mille väärtus on hinnanguliselt üle 295 miljoni rubla (üle 3 miljoni euro), võimaldasid Baltikal tarnida oma tooteid Kasahstani, Kõrgõzstani, Usbekistani, Türkmenistani, Tadžikistani, Mongooliasse ja Valgevenesse. Just need õigused mehed pettuse teel omandasidki.