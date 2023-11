OpenAI endine juht siirdub nüüd Microsofti tehisintellekti arendama

Altman liitub Microsoftiga pärast seda, kui OpenAI juhatus asendas ta Twitchi endise tegevjuhi Emmett Sheariga. Tegemist on märkimisväärse tagasilöögiga laialt tunnustatud tehnoloogia-evangelisti jaoks, kes aitas tehisintellekti buumi käivitada. Sheari kasuks oli OpenAI juhikoha saamisel asjaolu, et ta oli varem tunnistanud, et tehisintellektiga kaasnevad eksistentsiaalsed ohud, ütles asjaga kursis olev isik.

Microsofti AI arendusmeeskonnaga liitub ka OpenAI endine president Greg Brockman, kes lahkus Altmaniga OpenAI juhatusest umbes samal ajal.

OpenAI-le ja selle ülemaailmselt rändavale kaasasutajaid on hinnatud sellepoolest, et nad käivitasid ülemaailmse võidujooksu tehisintellekti ülemvõimu eest.

Altmani vallandamine vapustas Silicon Valleyt ja käivitas mitmete OpenAI juhtide poolt juhitud kampaania Altmani tagasipöördumiseks. Microsofti aktsia kerkis New Yorgis börsieelsel kauplemisel koguni 2,7%.

Aastatepikkused lahkarvamused

Sel nädalavahetusel selgus, et OpenAI-s on aastate jooksul tekkinud lahkarvamused, mis kulmineerusid Altmani eemaldamisega tegevjuhi ja direktori kohalt. Üks lahkhelisid oli Altmani püüd muuta mittetulundusühinguna alustanud OpenAI edukaks ettevõtteks – ja see, kui kiiresti ta tahtis, et ettevõte toodaks välja tooteid ja registreeriks kliente. See põrkas vastu juhatuse liikmete muredele taoliste tehisintellekti tööriistade ohutuse pärast, mis suudavad minimaalse juhendamisega tekitada teksti, pilte ja isegi arvutikoodi.

Nagu mõned OpenAI juhatuse liikmed, on ka Shear seotud mõnikord vastuolulise altruismi liikumisega, mis näeb arenenud tehisintellektistikas tõsiseid riske. Paljud sarnaste seisukohtadega inimesed – pseudofilosoofiline liikumise liikmed, kes annetavad raha eksistentsiaalsete ohtude ennetamiseks – on kujutanud ette stsenaariume, kus võimas tehisintellekti süsteem võib tekitada laialdast kahju.