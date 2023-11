RMK-l järjekordne hea aasta: leevendame eelmiste põlvkondade mõju

RMK juhatuse esimees Mikk Marran selgitas Ärilehele, et lõplikku ülevaadet on veel vara anda, aga mõningase kindlusega võib öelda, et tehakse järjekordne hea aasta ja ületatakse esialgset kasumiprognoosi. See omakorda tähendab, et riigikassasse makstakse riigieelarve strateegias ette nähtud dividend.