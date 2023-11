Soome teadlane: tuuleenergiast saab Soomes uus Nokia

Eestis avati hiljuti suurima toodanguga Saarde tuulepark, mille 9 tuulikut hakkavad aastas tootma 135GWh elektrienergiat aastas. Eesti ettevõtete ambitsioon on märkimisväärselt suurem, visates meretuuleparkide näol pilku Läänemere poole. Üle mere terendab aga suurim konkurent Soome, kus on tugevalt rohefookusele suunatud aktiivne tööstuspoliitika ja rätseplahendused, mis tõstab oluliselt riigi atraktiivsust roheinvesteeringute sihtkohana.

Maineka LUT ülikooli teadusdirektori sõnul on kogu majandus liikumas üle elektrile. „Kõik, mida praegu valmistatakse fossiilsetest allikatest, toodetakse tulevikus kas otseselt või kaudselt elektrienergiast. Võitjaks saab see, kes suudab toota kõige odavamat elektrit, milleks on tänapäeval taastuvenergia,“ ütles Laaksonen.