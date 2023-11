Kesk- ja Ida-Euroopa 500 parima ettevõtte hulka jõudis 13 Eesti ettevõtet

Eesti ettevõtetest oli kõrgeimal ehk 128. kohal Eesti Energia, mis tõusis 2021. aastaga võrreldes 53 kohta. Balti riikidest tegi edetabelis suurima hüppe Eesti, mille ettevõtete arv tõusis viielt 13-le, Läti tõusis viielt ettevõttelt kuuele ning Leedu ettevõtete arv jäi samaks – 22. KIE riikide edukaim ettevõte on Poola kütusetootja Orlen SA.

Kiita said Eesti iduettevõtted

„Kõigist kolmest Balti riigist tasub esile tõsta TOP500 nimekirjas olevate Eesti ettevõtete arvu olulist kasvu,“ märkis Coface’i Baltimaade juht Mindaugas Sventickas. „Tõus on peamiselt seotud 2022. aasta toorainehindade tõusuga, mis tõi kaasa paljude energia- ja kütuseettevõtete tegevusmahtude kasvu. Uute tulijate seas väärib märkimist BOLT grupi äri, mille muljetavaldava kasvu taga olid 2022. aasta alguses investorite kaasatud veelgi muljetavaldavamad vahendid (600+ miljonit eurot, mis andis ettevõtte väärtuseks 7,4 miljardit). Eesti eristub kolmest Balti riigist ka selle poolest, et on väga tugeva start-up-ökosüsteemiga, tänu millele võib lähitulevikus KIE TOP500 ettevõtete nimekirja potentsiaalselt kandideerida veel mitmeid ettevõtteid.“

Mindaugas Sventickas lisas, et kütuse- ja energiafirmade positsioone tugevdasid muutused tooraine- ja energiahindades, mis kajastusid otseselt ettevõtete käibe kasvus. Jaekaubandusettevõtete langust aga põhjustas hinnakasv, mis on sundinud tarbijaid oma prioriteedid üle vaatama.

„Vaatamata esialgsele murele Ukrainas toimuva sõja mõju pärast Kesk- ja Ida-Euroopa majandustele, on piirkond näidanud üles vastupidavust. 500 parima hulgas on nafta- ja gaasitööstus, millele järgnevad kommunaal- ja avalikud teenused ning autotööstus ja transport. Kõigi 500 ettevõtte kogukäive kasvas hüppeliselt 39,8% ehk 1,1 triljoni euroni. Koondpuhaskasum kasvas +46,5% ehk 54 745 miljonini. Lisaks töötas 500 ettevõttes 2,3 miljonit inimest (+3,5% vs. aasta varem),“ rääkis Mindaugas Sventickas.