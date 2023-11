Riik toetab ehitusvaldkonna digitaliseerimist 1,5 miljoni euroga

Kliimaminister Kristen Michali sõnul on ehitusvaldkonna toetamine digitaliseerimise hoogustamiseks oluline nii meie ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks kui ka keskkonnariskide maandamiseks. „Uuringud on näidanud, et digitehnoloogia abil on võimalik vähendada globaalseid CO 2 heitmeid 20%. Uued digilahendused aitavad teha paremaid otsuseid kogu ehitamise protsessi vältel planeerimisest lammutamiseni. See tähendab nii majanduslikku kasu kui ka ressursside targemat kasutamist,“ ütles Michal.