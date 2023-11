ELMO Rent esitas kohtule saneerimisavalduse

Kui tehnoloogia arendus ja müük on eraldi tütarfirmasse viidud ja käib aktiivne investeeringute kaasamine, siis rendi osa on osaliselt veel Elmo grupi emaettevõttes. Rendi ärisuuna mahu kasvatamine on sõltunud otseselt omavahendite ja finantsvahendite kaasamisest, mis tänase raskemaks muutunud finantsmaastikul ei ole toonud piisavas mahus lisakapitali ning koos 2023. aasta kõrghooaja edasi lükkumisega ca kuu aja võrra (üldine tarbijakäitumise muutus), on viinud rendi ärisuuna suuremasse kahjumisse.