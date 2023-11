Infortar paljastas börsiplaane, aga jättis tähtsama veel saladuseks

„Infortari unistus on olnud kogu aeg, et me muutuksime kriisikindlaks, inflatsioonikindlaks ettevõtteks, kes vaatamata oludele, vaatamata erinevatele aegadele maksab alati dividende. Me oleme sellele unistusele päris lähedale jõudnud,“ sõnas Infortari üks suurimaid omanikke ja juhatuse esimees Ain Hanschmidt täna kontserni uhiuues peakontoris. „See protsess on olnud väga pikk ja me oleme selleks põhjalikult ette valmistanud.“