Reisilaevu ja hotelle möbleerinud Eesti ettevõte koondab kõik töötajad

„OÜ DISEKT ST on pikkade kogemustega kõrgekvaliteetse mööbli ja sisustuse valmistaja, tegutsedes aastast 1991. Seega on meie firmas pikad kogemused eritellimusmööbli valmistamiseks. Loomulikult oleme ka avatud uuenduslikele tehnoloogiatele ja konstruktsioonilistele lahendustele. Kokkuvõttes võib öelda, et me suudame täita ka esialgu võimatutena näivad soovid,“ seisab firma kodulehel.