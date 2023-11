Kõigil ei lähe halvasti. Mõned ettevõtted ja asutused võtsid tööle sadu uusi töötajaid

Statistikaameti andmed ütlevad, et meie tööturu seis liigub kindlal sammul allakäigutrepil: töötus suureneb ja tööga hõivatuid oli meil kolmandas kvartalis 1100 inimese võrra vähem kui teises kvartalis. Arvud on hullemad, kui lisame siia teadmise, et tavapäraselt on kolmandas kvartalis seis vastupidine: hõivatuid on rohkem kui teises kvartalis. Igapäevased uudised räägivad, et tööhõive vähenemist veavad eest koondamised tööstus- ja ehitusettevõtetes. Statistikaamet kinnitab: aasta varasemaga võrreldes on hõivatute arv enim vähenenud tööstuses ja ehituses.