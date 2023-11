Microsoft kinnitab OpenAI protestivatele töötajatele: meil on teile kõigile töökohad olemas

Ettevõtte 770st töötajast 743 poolt allkirjastatud kirjas seisab, et OpenAI (firma, mis lõi ChatGPT) on viinud tehisintellekti valdkonna uuele tasemele, kuid hoiatab, et protsess, mille käigus lõpetati koostöö Sam Altmani ja Greg Brockmaniga on seadnud ohtu kogu ettevõtte töö ning õõnestanud firma missiooni ja ettevõtet.

„Teie käitumine on teinud selgeks, et teil ei olnud pädevust OpenAI üle järelevalvet teostada,“ kritiseerisid töötajad.

Kiri ilmus vaid mõned tunnid pärast seda, kui Microsoft avaldas, et palkas Altmani ja Brockmani uut järgmise taseme AI meeskonda juhtima ning vahetult pärast nädalavahetusel investorite survel toimunud läbirääkimisi Altmani ennistamise üle, mis nurjusid.

Kirjas ütlevad töötajad, et nad võivad otsustada tagasi astuda ja liituda Microsofti tehisintellekti meeskonnaga, mida hakkavad juhtima Altman ja Brockman. Viimased teatasid täna, et on juba värvanud kolm OpenAI teadlast enda meeskonda Microsoftis. Ettevõte on lubanud ka kõigile OpenAI töötajatele positsioone, kui nad peaksid soovima Microsoftiga liituda.

Märkimisväärne on samuti, et kirjale on alla kirjutanud ka OpenAI juhtivteadlane Ilja Sutskever, kuigi ta on Altmani vallandanud nõukogu liige. See tähendaks justkui, et Sutskever toetab ka enda eemaldamist nõukogust. Allakirjutanute seas oli ka näiteks OpenAI tehnoloogiajuht, Mira Murati. Sutskever lisas esmaspäeval, et kahetseb oma rolli nõukogu tegemistes seoses Altmani tagandamisega ning lubas teha endast oleneva, et ettevõte uuesti ühendada.