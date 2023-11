Suur osa OpenAI töötajaid ähvardab samuti liituda Microsofti meeskonnaga, kui endisi juhtfiguure ei ennistata

Kirjas seisab, et OpenAI (firma, mis lõi ChatGPT) on viinud tehisintellekti valdkonna uuele tasemele, kuid hoiatab, et protsess, mille käigus lõpetati koostöö Sam Altmani ja Greg Brockmaniga on seadnud ohtu kogu ettevõtte töö ning õõnestanud firma missiooni ja ettevõtet.

„Teie käitumine on teinud selgeks, et teil ei olnud pädevust OpenAI üle järelevalvet teostada,“ kritiseerisid töötajad.

Kiri ilmus vaid mõned tunnid pärast seda, kui Microsoft avaldas, et palkas Altmani ja Brockmani oma AI meeskonda juhtima ning vahetult pärast nädalavahetuse investorite survel toimunud läbirääkimisi Altmani ennistamise üle, mis nurjusid.

Kirjas ütlevad töötajad, et nad võivad otsustada tagasi astuda ja liituda Microsofti uue tehisintellekti osakonnaga, mida hakkavad juhtima Altman ja Brockman. Viimased teatasid täna, et on juba värvanud kolm OpenAI teadlast enda meeskonda Microsoftis.

Tehnoloogiaajakirjanik Kara Swisher avaldas kirja X-is - ja juhib tähelepanu sellele, et OpenAI juhtivteadlane Ilja Sutskever on sellele alla kirjutanud, kuigi ta on Altmani vallandanud juhatuse liige.

Altmani tingimustele ei tuldud vastu

OpenAI-le ja selle ülemaailmselt rändavale kaasasutajaid Sam Altman ja Greg Brockman on hinnatud sellepoolest, et nad käivitasid ülemaailmse võidujooksu tehisintellekti ülemvõimu eest.

Majandusväljaanne Bloomberg teatas täna, et Altman on liitumas Microsoftiga pärast seda, kui OpenAI juhatus asendas ta Twitchi endise tegevjuhi Emmett Sheariga. Microsofti AI arendusmeeskonnaga liitub ka OpenAI endine president Greg Brockman, kes lahkus Altmaniga OpenAI juhatusest umbes samal ajal. Asjaosaliste juttude põhjal oli Sheari kasuks OpenAI juhikoha saamisel asjaolu, et ta oli varem tunnistanud, et tehisintellektiga kaasnevad eksistentsiaalsed ohud, ütles asjaga kursis olev isik. Altmani juhtimisstiili kahjuks väljatoodud konfliktid turvariskide üle ning liigse kasumiahnuse lükkas aga Shear ümber, öeldes, et need ei olnud vallandamise ajendiks.