Tallinna külje alla kerkib Eesti suurim logistika- ja kergetööstuspark

„Logistikatööstuse tulevik on roheline, jätkusuutlik ja paindlik. See tähendab, et energia tuleb taastuvatest energiaallikatest, ehituses kasutatakse jätkusuutlikke materjale, pargi hoonestus on paindlik ja võimaldab muuta rendipindade suurust ning töökeskkond on tervisesõbralik. East Capital Park Rae arendamisel arvestame igal sammul nii inimesi kui loodust,“ sõnas Otsa.