Vanemate elamute puhul on üsna tavapärane, et üks korteriomanik on rõdu kinni ehitanud, teine koguni eluruumi rõdule laiendanud. Lisaks on variant, et naaber on vahetanud aknad enda äranägemise järgi või on korteri vaheseina kõrvaldanud ja seeläbi korteri planeeringut muutnud.