Oktoobris puhkes Pärnu korteriturg õide

Tallinnas tehti 679 korteritehingut, mida oli 2 protsenti vähem kui 2022. aasta oktoobris. Tehinguid uute korteritega toimus pealinnas 38 protsenti vähem kui aasta tagasi samal ajal, kuid korterite järelmüük kasvas aasta võrdluses 12 protsenti. Pärnu korteriturg üllatas oktoobris 91 korteritehinguga, mis näitab aastast kasvu ligi 30 protsenti ning võrreldes septembriga 75 protsenti kasvu. Peale möödunud aasta juunit pole ühes kuus Pärnus nii palju eluruumina müüdud korterite tehinguid tehtud ning see tähistab ka käesoleva aasta Pärnu korterite ostu-müügitehingute kuist rekordit. Tartus müüdi augustis 119 korterit, mida on 9 protsenti rohkem kui aasta eest samal ajal.

Oktoobris maksis Tallinna korteri ruutmeeter keskmiselt 3077 eurot ning aastaga on ruutmeetri hind jäänud sisuliselt samale tasemele. Sealhulgas pealinna uue korteri ruutmeeter maksis oktoobris keskmiselt 4200 eurot ja vanema korteri ruutmeeter 2815 eurot. Aastane hinnakasv on uute korterite puhul ligi 23 protsenti ning järelmüükide hinnatase jääb 0,5 protsenti mullusele augustikuu tasemele alla. Tartus oli korteri ruutmeetri keskmine hind 2299 eurot ning aastane langus 1,5 protsenti. Pärnu korteri ruutmeetri keskmine hind oli augustis 2352 eurot ning aastases võrdluses on keskmine hind kasvanud ligi 15 protsenti.