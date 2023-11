Wise kolib oma suurima kontori uude Kalamajja rajatavasse ärikvartalisse

Wise’i töökeskkonna projektijuhi Liis Reisneri sõnul vastab uus kontor Wise’i kasvava tiimi vajadustele ning toetab ettevõtte arengut nii Eestis kui ka globaalselt: „Oleme väga põnevil ja soovime luua Krulli kvartalisse tõeliselt uuendusliku ja kaasava keskkonna, mis toetab meie tööviise ning vastab tänapäeva töötaja soovidele ja vajadustele.“

Reisner lisab, et kuigi Wise’i tiimid tegutsevad kontoriüleselt ning ettevõtte 10 miljonit aktiivset klienti asuvad üle kogu maailma, on Wise’i juured kindlalt Eestis: „On tõeliselt uhke tunne, et saame ehitada Wise’i just siin ning aidata kaasa Eesti tehnoloogiasektori tuntusele terves maailmas.“

Invego juhi Kristjan-Thor Vähi sõnul on riigi ja eriti just Tallinna linna jaoks suurepärane uudis, et globaalse haardega Wise tugevdab oma kohalolekut Eestis veelgi ning rajab Krulli kvartalisse oma uue Tallinna kontori. „Invegole on usaldatud anda sellele otsusele täpne geograafiline mõõde ning rajada Wise’i uue kontori jaoks tipptasemel kaasaegne ja terviklik keskkond,“ kommenteeris Vähi, rõhutades, et kogu valmiva ärikvartali keskseteks märksõnadeks on lisaks innovatsioonile ja jätkusuutlikkusele ka Invegole omane arhitektuuriline ambitsioonikus.

Kunagise Franz Krulli masinatehase alale loodav ärikvartal paikneb Noblessneri, Volta kvartali ja Telliskivi loomelinnaku vahetus läheduses. Ala pärliks on põhjalikult renoveeritav ligi 30 000 m² üldpinnaga endine paekivist tööstushoone, sinna tuleb ka Wise’i kontor. Uude kvartalisse rajatakse ka kogu ala läbiv jalutustänav ning keskne pargiala. Arenduses pannakse suurt rõhku kergliiklusteede võrgustikule ning autovabale ligipääsetavusele. Kergliiklusvahendite, sh jalg- ja kastirataste, ning autode jaoks rajatakse kvartalisse maa-alune parkla.