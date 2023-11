Leedu energiafirma Ignitis Grupe käive langes märkimisväärselt

Ettevõtte 2023. aasta üheksa kuu käive käive on ligi 1,186 miljonit, mis on märkimisväärne langus aasta tagasi sama perioodiga, mil käive oli 1,841,6 miljonit. Langus on toimunud kõikides ärisuundades, välja arvatud võrgud. Kliendisegmendi ärisuuna käive langes madalamate hindade ja väiksema pakkumise poolest. Rohesegmendi käive oli samuti 90,9 miljonit madalam. Samas võrkude segmendi käive näitas kasvu 28,2 miljoni võrra, peamiselt kõrgema elektri jaotustulu suurenemise tõttu.