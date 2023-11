SEB: Eesti ettevõtetele makstavad hoiuseintressid on euroala kõrgeimate seas

Eesti Panga statistika kohaselt oli septembri lõpu seisuga Eesti ettevõtetel arvelduskontodel 9,8 miljardit eurot ehk neli protsenti vähem kui 2022. aasta lõpus, mil kontodel oli 10,2 miljardit eurot. Seejuures on ettevõtete tähtajaliste hoiuste maht jõudsalt kasvanud. Kui 2022. aasta lõpus oli SEB-s tähtajaliselt hoiustatud kuus protsenti ettevõtete rahast, siis oktoobri lõpus oli see näitaja 20 protsenti.

Vastavalt Euroopa Keskpanga statistikale oli septembris euroalal ettevõtete üleööhoiuste keskmine intressimäär 0,75 protsenti. Kõrgeimat intressi maksti Hollandis (1,39 protsenti), Soomes (1,3) ning Eestis (1,1). Likviidsuse hoidmiseks eelistabki valdav enamus Eesti ettevõtetest üleööhoiuseid.

„Kuigi ettevõtete kontodel on märkimisväärsed summad, siis investeeringuid tehakse vähe ja eelistatakse hoiustamist. Hoiuseintressid on juba nii kõrged, et see on arvestatav riskivaba investeerimisvõimalus, mida aktiivselt kasutatakse,“ ütles SEB panga väike- ja keskmise suurusega ettevõtete valdkonna juht Maarja-Maria Aljas.

Aljase sõnul teenisid paljud ettevõtted enne majanduslangust prisket tulu ning kogusid puhvreid, mida hoitakse senimaani. „Eriti torkab see silma paljude tööstusettevõtete puhul, kus likviidseid vahendeid on veel üsna palju ja uusi investeeringuid eriti ei tehta,“ märkis Aljas. „Siiski ei saa välistada, et aasta lõpus peavad paljud ettevõtted hakkama reserve kasutama.“

SEB poolt sügisel läbi viidud suurettevõtete uuring näitas, et Eesti suurettevõtete kindlustunne on aastaga saanud suure hoobi. Ärikeskkonda peab väga soodsaks või soodsaks vaid 25% Eesti suurfirmade finantsjuhtidest, mis on viimase kümne aasta madalaim näitaja. N-ö vaba raha kasutaks 41% Eesti ettevõtetest investeeringuteks kodumaal, nagu näitas sama uuring.