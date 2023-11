Robin Valtingu edukaim investeering on toonud talle 70% tootlust

Aktiivselt investeerimisega tegelev Valting on rahasse alati austusega suhtunud. Ent tal pole seda enda sõnul kunagi ülearu palju olnud. Ometi usub ta, et tihti muutub palju ka vanusega. Loeb seegi, millega parasjagu tegeled. „Usun, et kui teed midagi südamega, siis varem või hiljem tuleb ka raha,“ on ta sisimas veendunud.