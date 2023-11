ARVAMUS | Kuidas orienteeruda tehnoloogia regulatsioonide rägastikus?

Digitaalteenuseid ja -turgu reguleerivad õigusaktid

ELis on juba 2022. aasta sügisel jõustunud digiteenuste määrus (DSA) ja digiturgude määrus (DMA), mida kutsutakse ka ühtseks digiteenuste õigusakti paketiks. Digiteenuste regulatsioonide paketil on kaks peamist eesmärki. Esiteks turvalisema digiruumi loomine, mille eesmärk on kaitsta kõikide digiteenuste kasutajate põhiõigusi. Teiseks, võrdsete võimaluste loomine innovatsiooni, majanduskasvu ja konkurentsivõime edendamiseks nii Euroopa ühtsel turul kui ka kogu maailmas.

Ka sätestab DSA vahendusteenuste osutajatele läbipaistva ja turvalise digikeskkonna tagamiseks vajalikud hoolsuskohustused. Eraldi kohustused sätestab DSA täiendavad nõuded väga suurtele digiplatvormidele. Väga suurteks digiplatvormideks on sellised platvormid, mis jõuavad ELis 45 miljoni või enama kasutajani, näiteks Instagram, LinkedIn ja X (Twitter), nagu ka Euroopa Komisjon on oma selle aasta alguses antud otsuses selgitanud.

DSA jõustus 16. novembril 2022 ning kuna DSA on vastu võetud määrusena, kohaldub see otse kõikides ELi liikmesriikides.

Teine oluline õigusakt digiteenuste regulatsioonide paketis on DMA. DMA sisaldab reegleid, mis reguleerivad pääsuvalitsejatest veebiplatvormide tegevust. Näiteks on DMAga reguleeritud andmete ülekantavuse küsimusi ning teisi küsimusi, mis peaksid tagama ühtlasema konkurentsivõime kõigile ettevõtjatele.

Pääsuvalitsejateks on eelkõige platvormiteenuseid osutavad suurettevõtjad, kellel on märkimisväärne majanduslik võim. DMA jõustus 1. novembril 2022 ning pääsuvalitsejatel on aega oma tegevus DMAga vastavusse viia kuni 2024. aasta märtsini. Pääsuvalitsejaks kvalifitseerimiseks peab ettevõte vastama teatud tingimustele ning teenusel peab olema märkimisväärne mõju siseturule. Euroopa Komisjon on määranud pääsuvalitsejateks näiteks sellised suurettevõtted nagu Meta, Amazon ja Apple. DMAs sätestatud kohustused võivad väiksematele ettevõtetele kohalduda kaudselt näiteks kui kohalik ettevõte on pääsuvalitseja klient.