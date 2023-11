Ehitusettevõtjate liit: ehitajad püsivad mängus, kuid riik peab tahtma kaasa mängida

Selle tarbeks on EEEL teinud aastaid koostööd rahandusministeeriumi ja EMTA-ga, mille tulemusena on praeguseks suurematel ehitusobjektidel rakendunud kõikide töötajate ja töövõtuahelate registreerimise kohustus. Et peatöövõtjad omaksid veelgi paremat ülevaadet kõigist ehitusobjektil viibivatest töötajatest, rakendub registreerimiskohustusega koos ka töötajakaardi nõue. Uue regulatsiooni eesmärk on vältida illegaalset tööjõudu ja ümbrikupalkade maksmist ehitusobjektidel, mis omab riigi vaatest suurt mõju ehitusvaldkonnast tuleneva maksuaugu vähendamisele.

Näiteks on praegu ainuüksi EEEL-i poolt korraldatavate koolide kutseeksamite hindamiskomisjonides esindatud üle saja ehitusvaldkonna spetsialisti, kes saavad igapäevaselt palka siiski spetsialistidena erinevates ettevõtetes. Komisjonidesse on nad kaasatud seetõttu, et peame kvaliteedi tagamisel ehitussektoris väga oluliseks just valdkonna spetsialistide hinnangut kutseõppe kvaliteedile ja kutseõppe raames omandatud kompetentsidele.

Kuna palgalisi töötajaid on liidus vähe (vaid kolm), peame haldussuutlikkuse tagamiseks paljudes oma tegevustes tuginema ühiskondlikele alustele. See tähendab, et võtmeroll lasub kaasamisel.

Riigi abi on enim vaja rasketel aegadel

Selleks, et Eesti majandus ja ehitussektor püsiksid majanduse olulise komponendina konkurentsivõimelistena, peaks riik praegu siiski oluliselt rohkem panustama. 2021. aasta kevadel kiitis valitsus heaks erasektori ja riigi koostöös valminud ehitussektori tulevikuvisiooni „Ehituse pikk vaade 2035“ ehk kokkuleppe selle kohta, kuhu peaks ehitusvaldkond 2035. aastaks jõudma ning millised on olulisemad tegevused (seitse suurt sammu) ühise eesmärgi saavutamiseks.

Ühe suure sammuna lepiti kokku konkreetsed tegevused tagamaks, et riigi ehitusinvesteeringud oleksid kontratsüklilised ja kooskõlas riigi strateegilise plaaniga. Kontratsüklilisuse põhimõtte alusel peaks riik investeeringuid koomale tõmbama majanduse kasvufaasis, et vältida majanduse ülekuumenemist, jõudsamalt tuleks riigil investeerida aga just siis, kui erasektori tellimusmaht väheneb ning majandus on üldises languses. Erinevate tasandite (ministeeriumid, KOV, ametid) koostöös koostatud pikaajaline kontratsükliline investeeringute plaan peaks seega jälgima ja prognoosima majandustsüklite kõikumist, et avalik sektor saaks teadlike investeeringuotsuste abil toetada maksimaalselt majanduse arengut just kriisiaegadel.

Kahjuks pole see põhimõte praeguseks veel vajalikul määral realiseerunud, mistõttu kutsume riiki üles just täna (majanduslanguse faasis) riigile endale vajalike ehitusinvesteeringute kaudu oluliselt rohkem majandusse panustama.

Odavhanked tuleb välja vahetada

Ehituse pikas visioonis on ühe olulise sammuna kirja pandud ka näiteks punkt, et avalik sektor on targa tellijana eestvedaja ja sektorile eeskuju. Ometi tunnetavad turuosalised, et ikka veel esineb ehitussektoris avaliku sektori odavhankeid, milles väärtuspõhisust ei hinnata, kus hanketingimusi pole ehitajatel võimalik juba eos täita ning mis on algusest peale määratud läbi kukkuma.