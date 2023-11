Kurioosum Kalaranna kvartalis. Kinnisvarafirma on tasunud ligi 200 000 eurot maamaksu ala eest, mida pole kunagi omanud

Kalaranna kvartali arendus on kütnud kirgi juba pikalt, kuid viimane piikide murdmine pole siiani lahendust leidnud. Nimelt on kinnisvarafirma Pro Kapital ja maa-amet viimased viis aastat Kalasadama tn 3 krundi üle vaielnud, täpsemalt selle üle, miks see krunt tegelikult krunt ei ole. Asi on käinud kaks korda läbi ka riigikohtust, kus kumbki pool on korra võitnud.