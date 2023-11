„Näeme, et inimestel peale pankurite pole selles 4%-lise euriboriga majanduskeskkonnas piisavalt raha, et osta 8- eurost jäätist. Ostetakse, kuid palju harvemini kui varem,“ alustab ettevõte kolmanda kvartali raportit.

Seejuures tõdeb ettevõte, et nende müük tüürib jätkuvalt languskursil. Kolmanda kvartali käive oli 16% madalam eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Ja seda hoolimata tõsiasjast, et nad on müünud toodet agressiivsemalt kui enne. 2023. aastal on keskmine allahindlusprotsent kokku olnud 10 protsenti, võrreldes eelmise aasta 6 protsendiga. „Tarbijad on hinnatundlikud ja nõudlus premium-klassi jäätise järele on palju madalam kui 18 kuud tagasi,“ lisab ettevõte.