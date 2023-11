MTA piiripunktide sulgemisest: raudteekaubavedu ei tohiks see otsus mõjutada

„Ennekõike tähendab see seda, et Eesti maantee piiripunktide kaudu ei toimu enam kaubavahetust Venemaa ega tema naaberriikidega. Maantee transpordiga veetavad kaubad saavad liikuda teiste EL-i liikmesriikide piiripunktide kaudu, mis on veel avatud. Raudteetranspordiga toimuvat kaubavahetust ei tohiks see otsus mõjutada,“ lisas Kurvits.