Homne elektri börsihind on teatud tundidel võrdlemisi kallis

Homme püsib elektri börsihind kella seitsmeni hommikul alla 100 euro megavatt-tunni kohta. Vahemikus 7–8 on börsihind 119,93 eurot.

Kell 8–9 on börsihind kõige kallim, 325 eurot megavatt-tunni kohta. Kell 9–10 on börsihind 200,05 eurot. Kella 10st kella 13ni püsib börsihind alla 200 euro.

Kell 13–15 on börsihind veidi üle 200 euro megavatt-tunni kohta. Kell 15–20 on taas börsihind alla 200 euro. Alates kella 20st hakkab börsihind langema alla 100 euro ning püsib seal päeva lõpuni. Kõige odavam on börsihind homme viimasel õhtutunnil, 12,74 eurot megavatt-tunni kohta.