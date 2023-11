Rahaasjad korda – refinantseerimisest avatult ja lihtsalt

Kuhu sinu raha tegelikult kaob?

Selleks, et oma kuludest hea ülevaade saada, pea ühe kuu jooksul arvet kõigi oma väljaminekute kohta. Vaata üle, millised kulud on vältimatud ja milliseid neist saad ehk koomale tõmmata. Eraldi koonda infot järelmaksude, laenude ja muude kohustuste kohta.

Üks laen on parem kui mitu

Kui oled võtnud mitu erinevat väikelaenu või järelmaksu, võivad need ühel hetkel üle pea kuhjuda, sest uue väikese kohustuse juurdevõtmine ei tundu ülejõukäiv. Iga laen on aga finantskohustus, mis tuleb plaanipäraselt ka tagasi maksta. Et kohustusi oleks lihtsam tasuda, on teatud olukordades kasulik varasemalt võetud laenud omavahel kokku liita ja need koos refinantseerida.