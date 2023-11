Eestlased tarbivad järjest rohkem välismaist liha. Jaeketid selgitavad selle tagamaid

Statistikaameti septembri teates kinnitati, et Eesti süüakse aastas keskmiselt 78 kg liha ühe inimese kohta, 60 kg sellest on kodumaine. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja toiduvaldkonna juht Meeli Lindsaar tõi välja, et muret valmistab isevarustuse taseme langus. 2014. aastal oli see 90% tarbitavast lihast, 2022. aastal 77%.