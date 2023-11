Soomes elab neljast inimest kolm palgapäevast palgapäevani. Milline on olukord Eestis?

Uuringus selgus, et 75% Soome leibkondadest kulutab kuus sama palju raha, kui nad teenivad. 22% soomlastest elab üle oma võimete. Uuringu kohaselt kulutavad nad keskmiselt 226 eurot kuus rohkem, kui nad teenivad.

Soomlaste sissetulek on stagneerunud või langenud inflatsiooni tõttu. Intrumi inkassoteenuste juhi Reetta Lehessaari sõnul on tarbijad praegu tugeva rahalise surve all. „Pered peavad tegema igapäevaselt otsuseid, kuidas raha kulutada. Arveid tasutakse hilinemisega või ei maksta neid üldse,“ selgitas Lehessaari.