Binance’i lahkuv tegevjuht: ma tegin vigu ja pean vastutama

„Eile astusin ma Binance’i tegevjuhi kohalt tagasi. Pean tunnistama, et lahti laskmine oli emotsionaalselt raske, kuid tean, et see oli õige tegu. Ma tegin vigu ja pean vastutama. See on parim lahendus krüptokogukonnale, Binance’ile ja mulle endale. Binance ei ole enam beebi, on aeg lasta tal kõndida ja joosta. Mul on hea meel, et Richard Teng, nüüdseks endine piirkondlike turgude juht, on nimetatud Binance’i uueks tegevjuhiks. Richard on kõrgelt kvalifitseeritud juht. Tal on enam kui 30 aastat kogemust finantsmaailmast ja ka regulatiivsest poolest, seega suudab ta juhtida ettevõtte järgmisse kasvuperioodi. Tema ülesanne on tagada, et Binance’i uut ajastut iseloomustavad turvalisus, läbipaistvus, reeglitelevastavus ja kasv. Oma teadmistega jään ka mina Binance’i meeskonnale endise juhi ja praeguse aktsionärina nõu andma, kooskõlas USA ametivõimude vastu võetud otsustega.