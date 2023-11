TTJA tuvastas laenupakkumistes mitmeid rikkumisi

Mitmed krediidiandjad kasutasid laenupakkumistes järgmisi väiteid: „kasutusvalmis krediit“, „lisaraha ootab sinu taotlust“, „saad paari klikiga oma pangakontole kanda kuni X eurot“, „kanna kuni X eurot oma pangakontole minutitega“, „sul on hetkel /…/ kasutamiseks X eurot“, „sul on kuni X eurot vaba raha laenulimiidi kontol!“, „kui esitad taotluse kohe, saad raha kasutada juba täna!“. TTJA leidis, et sellised väited on tarbijat eksitavad, sest tarbijal võib tekkida ebaõige ettekujutus, et krediidisumma on talle kindlasti garanteeritud või kontol koheseks ja vabaks kasutamiseks valmis. Kuna aga enne igat krediidisumma väljastamist peab krediidiandja välja selgitama, kas tarbija laenuvõimekus üldse võimaldab pakutud summat tarbija käsutusse anda, siis ei saa ka krediidiandja tarbijale garanteerida, et enne krediidivõimelisuse hindamist on tarbija kontol täiendav krediidisumma koheseks ja vabaks kasutamiseks valmis.