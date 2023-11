Harukordne võimalus: Eesti ettevõtted lõpetavad tänase USA börsipäeva

Nasdaq teatas, et Nasdaq Baltic Awardsi võitjad – LHV Group, Tallinna Sadam, Virši-A, Latvenergo, Eleving Group, EPSO-G ja Signet Bank – külastavad täna New Yorgis Times Square’il asuvat Nasdaqi MarketSite’i ja helistavad Nasdaqi börsipäeva sulgemiskella.

Nasdaq Baltic Awards on kord kahe aasta jooksul korraldatav konkurss, mille eesmärk on tunnustada Balti börsil kaubeldavaid ettevõtteid läbipaistvuse, hea ühingujuhtimise ja investorsuhete valdkonnas.

„Sellisel päeval peaksime kõik olema eriti uhked, et Balti börsid on osa Nasdaqist – maailma suurimast börsigrupist. Tänane Balti börsiettevõtetele pühendatud sulgemiskella tseremoonia New Yorgis on tunnistus sellest, et Balti börsidel kaubeldavad ettevõtted ja nendesse ettevõtetesse investeerivad inimesed on osa Nasdaqi globaalsest kogukonnast,“ ütles Nasdaq Balti börside juht Kaarel Ots.