„Liiga häid pakkumisi ei ole olemas.“ Kuidas musta reede ajal ohutult ostelda?

Kontrolli kaupmehe tausta

Enne kui usaldad oma pangakaardi andmed mõnele veebisaidile, veendu, et tegemist on ausa ja usaldusväärse kaupmehega. Korralik veebileht on tavaliselt selge ja arusaadava nimega, sisaldab ettevõtte ülevaadet koos kontaktandmetega ning e-poodide puhul ka põhjalikku loetelu kehtivatest tingimustest ja ostja õigustest. Turvalise ostukeskkonna tunnuseks on ka tabaluku ikoon brauseriribal. Eesti e-poodide puhul tasub enne ostu sooritamist kontrollida, et ettevõte pole välja toodud Tarbijakaitse otsuseid mitte täitvate kaupmeeste nimekirjas.

Jälgi, et kaardimaksed oleksid turvalised

Jälgi hoolikalt, milliseid maksevõimalusi kaupmees sulle pakub – veendu, et valikus oleksid ka levinud ja turvalised makselahendused näiteks PayPal ja EveryPay, ning kasuta neid võimalusi ohutuks ostu sooritamiseks. Tasub jälgida, et pangakaart oleks liidetud turvaliste kaardimaksete teenusega. See tähendab, et pangakaardiga tehtud internetiostudel on lisakaitse võimalike kaardipettuste vastu: pärast e-poes andmete sisestamist tuleb lisatuvastuseks siseneda internetipanka või kasutada mobiiltelefonile sõnumiga saadetud turvakoodi.

Kas kaardil on olemas ostukindlustus?

Tegemist on just sellega, mida nimest järeldada võib – ehk kindlustusega ostetud kaupadele. Kindlustus aitab, kui ese peaks kasvõi inimese enda süül ootamatult purunema. Enamasti kehtib ostukindlustus uutele kestvuskaupadele, mille ostuhind on vahemikus 100 kuni 5000 eurot. Kestvuskaupadeks loetakse üldjuhul esemeid, mille tavapärane kasutusaeg on pikem kui kolm kuud – näiteks elektroonika, mööbel või isegi riided. Ostukindlustuse tavaline kehtivusaeg on kuus kuud ostu sooritamise hetkest.

Liiga häid pakkumisi ei ole olemas