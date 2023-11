Narvas avatakse uus terasetoodete tehas

Ajalooliselt alustas Narva tehas tööd juba 1947. aastal. Fortaco Estonia nime all jätkati tootmist alates 2012. aastast ning eelmise aasta seisuga töötab ettevõttes üle 550 töötaja. Ettevõte on osa rahvusvahelisest Fortaco Groupist ning toodab suurima osa grupi terasetoodangust. Fortaco Group on Euroopa juhtiv strateegiline partner paljudele mere- ja rasketööstustele, pakkudes tehnoloogilisi erilahendusi, masinate montaaži ning toodetest näiteks masinakabiine.

Ta tõi näiteks, et toorainena hakatakse kasutama fossiilivaba terast ja Fortaco toodetud teraskonstruktsioonid monteeritakse hiljem elektrimootoritega tööstussõidukiteks. „Meie uued investeeringud on energiatarbimise seisukohast väga tõhusad ning ettevõte kasutab aina enam oma protsessides ringmajanduse põhimõtteid,“ sõnas Shabunova.

Ta lisas, et õiglase ülemineku fond andis neile olulise tõuke, et langetada otsus just Ida-Virumaale investeerimiseks. Investeeringuga loob ettevõtte uue äriüksuse, mis keskendub senisest teist tüüpi teraspoomide ja -raamide tootmisele. Selleks laieneb ettevõte uute tootmishoonesse, mis asub Narva Kadastiku tööstuspargis ning sinna tulevad täiesti uued tootmisliinid moodsate CNC-masinate, keevitusrobotite, tööks vajaliku infrastruktuuri ja kõige muu tööks vajalikuga.

„Seoses õiglase ülemineku fondi vahenditega on praegu unikaalne hetk, kus toetustega on võimalik Ida-Virumaal teha investeeringuid ja arendusi ettevõtte vaates suuremas mahus ja soodsamalt kui mujal. Meie poole on oodatud pöörduma nii juba seal piirkonnas tegutsevad ettevõtted kui ka need, kes plaanivad sinna laieneda,“ ütles Sigrid Harjo, EASi ja KredExi ühendasutuse juhatuse liige. Ta lisas, et kui väiksemate ettevõtete rakendusuuringute toetuse puhul võib omafinantseering alata 20%-st, siis suuremate toetuste puhul on omafinantseeringu maht olenevalt projektist 55–75%.

Harjo sõnul on Fortaco Estonial kõrval toetust saanud väga erineva tööstusvaldkonna ettevõtete projektid alates NEO Performance’i püsimagnetite tootmisest kuni Agricom Tehnika biokütuste ja Aquaphori veefiltrite tootmiseni välja. „Lisaks soodustingimustel investeerimistingimustele on Ida-Virumaal olemas tööstusele vajalik infrastruktuur logistikaühenduste ning tööstusparkidena. Samuti on seal tööstuskogemusega tööjõudu ning õiglase ülemineku fondi vahenditest on riigil plaanis ka inimeste ümberõpet toetada,“ selgitas Harjo.

Õiglase ülemineku fond on Euroopa liidu rahastusmehhanism, mille eesmärgiks on toetada majandust, inimesi ja keskkonda nendes piirkondades, mida ootavad ees olulised sotsiaalmajanduslikud väljakutsed seoses kliimaneutraalsuse saavutamisega. Eesti puhul on õiglase ülemineku fondi vahendid suunatud Ida-​Virumaale.