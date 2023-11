Eesti Pank: probleemsed laenud muutuvad lähiajal suuremaks mureks

Konkreetsele ettevõttele või majapidamisele võivad raskused laenu tagasimaksmisega tähendada tõsist muret. Siiski ei tohiks probleemsete laenude prognoositav kasv tuua kaasa suuri tagasilööke finantssektorile ja majandusele tervikuna tänu varem kogutud puhvritele.

Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna ökonomist Mari Tamm sõnas, et hoolimata majanduse keerulisest seisust on ettevõtetel läinud siiani hästi. Samas on selle aasta teisest kvartalist hakanud majanduslanguse mõjud tulema ka ettevõtete finantsnäitajatesse. Keerulisem on olukord tööstussektoris. Tamm märkis, et Eesti ettevõtete likviidsusnäitajad on heal tasemel ning nad peaksid tulema toime lühiajalise müügitulu langusega.

Majapidamised on tulnud hästi toime laenumaksetega, kuna tööpuudus on püsinud madalal määral, samuti on tõusnud palgad. Prognoosi järgi tõuseb järgmisel aasta tööpuudus 8%-ni. Palgakasv aeglustub mõnevõrra.

Tamm tõi välja, et pankade laenukvaliteet on püsinud heal tasemel. 2018. aasta alguses oli üle 60 päeva viivises 1,4% ettevõtete laenudest, sama näitaja oli tänavu septembris 0,3%. Probleemsete eluasemelaenude tase oli 2018. aasta alguses 0,4%, tänavu septembris oli sama näitaja 0,1%. Samas on majanduses valitsev ebakindlus ja kõrgemad intressimäärad kärpinud laenude nõudlust. Ka laenukasv on aeglustunud.

Eluasemelaenu turul on aktiivsus taandunud. Sel aastal on ca viiendiku võrra vähem tehinguid kui eelmistel aastatel. Praegune taandumine on pandeemiaeelsel ajal, lisas Tamm. Samuti on hinnakasvu aeglustumise juures vähenenud eluaseme ülehinnatus. Ärikinnisvara aktiivsus on samuti vähenenud.

Konkurentsivõime on vähenenud

Eesti Panga president Madis Müller märkis, et on eeldada probleemsete laenude mõningast kasvu seoses majanduse kehva seisuga. Eesti majanduse kiiret taastumist pole põhjust oodata, kuna peamiste kaubanduspartnerite majandusolukord on kesine ja Eesti ettevõtete konkurentsivõime on vähenenud. Eesti sõltub palju eksporditurgudest ja suutlikkusest konkurentsis püsida.