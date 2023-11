Altman naaseb pärast dramaatilist nädalavahetust OpenAI tegevjuhiks

Endise tegevjuhi naasmine näib soosivat ka ettevõtte rahalist toetajat Microsofti, kes levitab OpenAI tehnoloogiat äriklientidele kogu maailmas. „Me usume, et see on esimene oluline samm teel stabiilsema, teadlikuma ja tõhusama juhtimise poole,“ tervitas Microsofti tegevjuht Satya Nadella muudatusi.