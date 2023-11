Maksuamet tuletab meelde: võltsitud kaupa tellides võib jääda ilma nii kaubast kui rahast

2023. aasta algusest kuni novembri alguseni on tolliametnikud avastanud enam kui 1500 toodet, mille valmistamisel on rikutud intellektuaalomandi õigusi. Võltsitud kaubad on saabunud Eestisse peamiselt Hiinast, Hongkongist, Singapurist, Egiptusest ja teistest kolmandatest riikidest. Ligi 70 protsenti võltsitud kaubast saabub Eestisse posti- või kullersaadetisena.

Kuidas aru saada, et tegu võib olla võltsitud kaubaga?

„Kurioosne on, et ühele nädalale on langenud nii ostlemispidu must reede kui ka Euroopa jäätmetekke vähendamise nädal. Keskkonnaagentuuri poolt soovime, et inimesed esmalt kaaluksid, kas ost on tõesti vajalik. Mida vähem inimesed tarbivad ja ostavad uusi asju, seda vähem kulub ressursse tootmiseks ja jäätmekäitluseks,“ selgitas keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala. Juhul, kui võltstoodang läheb hävitamisele, siis see põhjustab omakorda täiendavat keskkonnakoormust.