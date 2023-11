Päev börsil: nafta suundus suurde langusesse

Nvidia teatas eile pärast börsipäeva enda kolmanda kvartali tulemused, mis ületasid oluliselt Wall Streeti analüütikute ootusi. Seejuures tõestavad need numbrid, et AI-buum on jätkuvas kasvutrendis ning nõudlus kiipide järele on suur. Loe lähemalt.