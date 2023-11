Mastaapsete plaanidega kaubanduskeskuste juht: tahame Skandinaavia kogemust siia tuua

„Vist kõik kaubanduskeskused võivad praegu öelda, et taastumine pärast COVID-it oli kiire ja hea. Meil on ka külastatavus päris hästi taastunud ja inimesed on tagasi tulnud. Ilmselgelt see ettekuulutus, et kõik jäävadki e-kaubanduse klientideks ja tagasi ei tule, osutus ikkagi valeks,“ ütleb Kristiine ja Rocca al Mare keskuse tegevjuht Kristjan Maaroos. Samuti jäi suur osa üürnikke pärast pandeemiat keskustesse alles. Nii neil kui ka konkurentidel on 2023. aasta tulemusedki üllatavalt head olnud.

„Käibed on hinnatõusu arvelt suurenenud. Järelikult inimestel on veel sääste. Jaekaubanduse mõju on põhiliselt seotud tööhõivega: nii kaua kui tööhõive on hea, inimestel on tööd, senikaua nad ka tarbivad,“ räägib Maaroos. Kuigi siin on teatud vastuolu – tarbijate kindlustunde indeks on kõigi aegade madalaim ja võrreldav 2008.–2009. aasta finantskriisi aegsega –, kuid seni see kliendi- ega müügiarvudes väljendunud ei ole. „Septembris ja oktoobris teatud jahenemine avaldus, aga ei midagi drastilist.“