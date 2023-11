Milles asi? Populaarseid naturaalseid mahlu pole juba mõnda aega poelettidel

Prisma kommunikatsioonijuht Kristiina Tamberg selgitas, et PURE mahladega on esinenud tarneraskusi, mis on seotud mahlade tootmise ümberkorraldamisega. Ta lisas, et mahlade maaletooja on neile teatanud, et lahenduse leidmisega tegeletakse.

Rimi kommunikatsioonijuht Teet Koljal märkis, et maaletooja teavitas kevadel, et tootja on lõpetanud PURE mahlade tootmise alates aprillist. Selveri turundusjuht Jürg Samel kinnitas samuti, et maaletoojal on olnud probleem mahlade tarnimisega seoses tehase remondiga. Samel lisas, et maaletooja on otsinud võimalikku uut tootjat, kuid siiani pole asendust leitud. „Praegu pole teada, millal olukord laheneda võiks.“