„Vaatasime numbritele otsa...“ Fudy juht räägib ära, miks üks ärisuund ootamatult sulgeti

Eile teatas 2022. aasta kevadel turule tulnud Fudy, et lõpetab restoranidest toidu kojuveo teenuse pakkumise. Otsus oli seda ootamatum, et ettevõte oli teinud nii mitmegi populaarse toitlustuskohaga partnerlepingud, mille kohaselt viis vaid Fudy nende tooteid klientidele koju, vastandudes sellega teistele kullerteenuse pakkujatele, kelle partnerid kasutasid mitmeid platvorme.

Fudy kaasasutaja ning juhi Viljam Põdra sõnul otsustati toidu kojuveoäriga lõpparve teha ärilistel põhjustel. „Fudy enam kui aastane aktiivne tegutsemine kojuveoteenuse turul on andnud meile väga selge pildi turuolukorrast, konkurentide tegevustest ja võimalustest. Kuna kojuveoteenuse kõrvale on meil tekkinud ka teised tooted ja teenuste ideed, siis vaatasime numbritele otsa ja tegime enda jaoks äriliselt parima otsuse,“ selgitas Põdra. Viimase sõnul tähendab see Fudy jaoks kojuveoteenuse vahendamise lõpetamist ning edasine fookus läheb vertikaalidele, milles ettevõttes suuremate kasvupotentsiaali nähakse. Fudy Operations OÜ majandusaasta aruande kohaselt lõpetas firma eelmise aasta kahjumiga ja ka tänavu pole suudetud olukorda parandada. Kahjum ulatus mullu üle 3 miljoni euroni.

Fudy teatas oma kullerteenusest loobumise põhjuseks soovi keskenduda edaspidi teistele ärisuundadele. Põdra toob siinkohal välja suvel Fudy poolt turule toodud QR-koodil põhineva lahenduse, mille kaudu klient saab restoranis ise tellida ja maksta. Samuti on ettevõttel eraldi algamas koostöö rahvusvahelise makselahenduse pakkuja Adyeniga ning tooteid on plaanis teisigi.

Augusti alguses teatas Fudy, et on laienemas oma QR-lahendusega ka Soome. Põdra sõnul on tänaseks Fudyl on Soomes olemas esimesed partnerid restoranide näol, kes lahendust kasutavad. „Läbirääkimised on paljude uute HoReCA sektori partneritega,“ lisas ta.